Украина вымирает: обнародованы пугающие цифры

В Украине продолжает сокращаться численность населения. Только за январь украинцев стало меньше на 21,5 тыс. человек.

Численность населения в Украине, по оценке на 1 февраля 2018 года, составила 42 364,9 тыс. человек, передает пресс-служба Госстата.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 56 живорожденных", - говорится в сообщении.

Высоким остается и уровень детской смертности – до 1 года – 231 смерть за январь.

Как сообщал "Обозреватель", численность населения Украины в течение 2017 года сократилось более чем на 198 000 человек.