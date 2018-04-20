Украина вымирает: Bloomberg дал устрашающий прогноз на 2050 год

Согласно прогнозу аналитиков, население Украины к 2050 году сократится более чем на треть. Эта тенденция характерна для стран Восточной Европы.

"Учитывая негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", - сообщает Bloomberg.

Кроме того, отмечается, что, по данным Госслужбы статистики Украины, 11% населения проживает за рубежом. В Молдове этот показатель составляет 20%.

В то же время, несмотря на демографические проблемы? страны Восточной Европы враждебно относятся к мигрантам.

"Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов - страны бывшего "восточного блока", среди которых 3 страны балтии", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров создал межведомственную комиссию, которая будет отвечать за перепись населения в 2020 году.