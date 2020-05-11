Украинцы массово вышли на улицы в первый день ослабленного карантина. Эксклюзивные фото
В Украине с 11 мая ослабили карантин из-за COVID-19. Теперь людям можно посещать парки, спортивные и детские площадки, летние террасы кафе, ресторанов, парикмахерские и так далее.
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Так, часть ограничений сняли, но многие запреты все еще действуют. Правительство, в частности, утвердило перечень норм, которых должны придерживаться как работники, так и посетители вновь открывшихся заведений. Сам карантин продлили до 22 мая.
Предлагаем посмотреть фоторепортажи и видео из разных городов страны, где украинцы вышли на улицы после частичного снятия карантина:
Киев
В первый день ослабления карантина в Киеве корреспондент OBOZREVATEL заметил больше закрытых террас, нежели открытых. К открытию только готовились многие заведения в центре города.
В парке Шевченко гуляло много людей, но летняя площадка ресторана не работала.
Жители столицы, кроме прочего, проводили групповые тренировки на Оболонской набережной, а также вышли отдыхать в скверы и на другие пляжи столицы.
Харьков
В первый день смягчения карантина харьковчане отправились, в частности, в Саржин Яр. Он был переполнен людьми, передает "Объектив".
Как видно на фото и видео, многие не придерживались правил социального дистанцирования и были без масок.
В городе также открылись салоны красоты, непродовольственные магазины по продаже одежды, обуви, канцтоваров и т.д. Начали работать и секонд-хэнды.
Под одной из парикмахерских образовалась очередь. Люди были без масок, дистанцию соблюдали не все.
Одесса
В Одессе возобновили свою работу парикмахерские и барбершопы, непродовольственные магазины, причем у некоторых тут же образовались очереди; открылись летние площадки кафе и ресторанов, ну а в парках было полно людей и раньше, несмотря на запрет и угрозу штрафа, пишет "Думская".
Днепр
В парках города убрали оградительные ленты и сняли предупреждающие таблички, но в некоторых местах они еще висят, пишет "Информатор".
В парке Глобы готовятся принимать посетителей и подготавливают аттракционы к новому сезону.
Особенное оживление журналисты заметили на набережной на жилом массиве Победа. Здесь гуляют очень много людей, а некоторые ловят рыбу.
Луцк
В области открылось для посетителей поле тюльпанов "Волынская Голландия", пишет "ВолиньPost". В первый же день туда приехали сотни людей.
Рядом с тюльпановым полем посетителей угощали кофе, сладостями и другой пищей, продавали цветы, мед, текстильные изделия.
На пляже Теремновского водоема люди уже открыли купальный сезон, пишет "Конкурент".
Ранее OBOZREVATEL писал, за нарушение каких норм, установленных правительством, можно получить штраф после 11 мая.