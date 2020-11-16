Украина ввела карантин выходного дня по примеру Израиля: как подействовал там

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине ввели по примеру Израиля.

Об этом больной коронавирусом министр рассказал в видеообращениина на Facebook. Такие он пообещал записывать ежедневно, вместо традиционного брифинга министерства.

По его словам, в Израиле подобные ограничения для субботы и воскресенья устанавливали еще летом, когда в стране резко возросло количество новых заражений COVID-19.

И именно благодаря карантину в выходные, убеждает Степанов, израильтянам удалось остановить темпы распространения болезни – количество инфицирований уменьшилось на 20%.

Он подчеркнул, что, исходя из экономической ситуации, правительство не может ввести в стране примерно на три недели полный локдаун по примеру Германии, Франции, Австрии, Польши. По мнению министра, это было бы эффективнее – такой карантин разорвал бы цепь передачи коронавируса.

"Я уверен, что если мы введем его (карантин выходного дня. – Ред.) нормально, когда действительно в полном объеме не будут работать учреждения, которые не должны этого делать (в субботу и воскресенье), то Украина получит соответствующий результат", – добавил Степанов, комментируя опыт Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он продлится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.