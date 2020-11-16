Украина ввела карантин выходного дня по примеру Израиля: как подействовал там
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине ввели по примеру Израиля.
Об этом больной коронавирусом министр рассказал в видеообращениина на Facebook. Такие он пообещал записывать ежедневно, вместо традиционного брифинга министерства.
По его словам, в Израиле подобные ограничения для субботы и воскресенья устанавливали еще летом, когда в стране резко возросло количество новых заражений COVID-19.
И именно благодаря карантину в выходные, убеждает Степанов, израильтянам удалось остановить темпы распространения болезни – количество инфицирований уменьшилось на 20%.
Он подчеркнул, что, исходя из экономической ситуации, правительство не может ввести в стране примерно на три недели полный локдаун по примеру Германии, Франции, Австрии, Польши. По мнению министра, это было бы эффективнее – такой карантин разорвал бы цепь передачи коронавируса.
"Я уверен, что если мы введем его (карантин выходного дня. – Ред.) нормально, когда действительно в полном объеме не будут работать учреждения, которые не должны этого делать (в субботу и воскресенье), то Украина получит соответствующий результат", – добавил Степанов, комментируя опыт Израиля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он продлится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.
Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ровно, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.