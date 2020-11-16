Украина ввела карантин выходного дня по примеру Израиля: как подействовал там
Глава Минздрава заявил, что в стране можно разорвать цепь передачи коронавируса
Но это удастся только при условии, что украинцы будут полностью придерживаться новых ограничений
По словам Степанова, израильтяне этого добились за небольшой промежуток времени
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине ввели по примеру Израиля.
Об этом больной коронавирусом министр рассказал в видеообращениина на Facebook. Такие он пообещал записывать ежедневно, вместо традиционного брифинга министерства.
По его словам, в Израиле подобные ограничения для субботы и воскресенья устанавливали еще летом, когда в стране резко возросло количество новых заражений COVID-19.
И именно благодаря карантину в выходные, убеждает Степанов, израильтянам удалось остановить темпы распространения болезни – количество инфицирований уменьшилось на 20%.
Он подчеркнул, что, исходя из экономической ситуации, правительство не может ввести в стране примерно на три недели полный локдаун по примеру Германии, Франции, Австрии, Польши. По мнению министра, это было бы эффективнее – такой карантин разорвал бы цепь передачи коронавируса.
"Я уверен, что если мы введем его (карантин выходного дня. – Ред.) нормально, когда действительно в полном объеме не будут работать учреждения, которые не должны этого делать (в субботу и воскресенье), то Украина получит соответствующий результат", – добавил Степанов, комментируя опыт Израиля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он продлится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября.
Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ровно, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.