Украина второй раз отправила в Китай самолет из-за коронавируса: что привезут

В ближайшие дни в Украину прибудет второй самолет из Китая с изделиями медицинского назначения для борьбы с коронавирусом.

Как сообщил OBOZREVATEL заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, борт вскоре вылетит из Астаны в Китай.

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"Должен доставить в Украину 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов", – сказал он, отметив, что будет доставлено еще 200 тысяч высокоточных лабораторных тестов, половину из которых передаст Южная Корея.

По его словам, уже аккумулировано большое количество трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

"Офис президента Украины со своей стороны помогает с логистикой, в частности с доставкой из-за границы. Это позволит насытить рынок масками. Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов – они будут делать минимум по 2000 костюмов в день. Уже состоялась отгрузка первой партии – 2000 комплектов", – рассказал Тимошенко.

Украина второй раз отправила в Китай самолет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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