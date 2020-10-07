В Украине прошел второй день похорон погибших с Ан-26: люди шли потоком оплакивать юных Героев

В среду, 7 октября, почти по всей Украине прошли похороны курсантов, погибших во время катастрофы Ан-26 в Чугуеве.

Трагедия унесла жизни парней из 11 областей Украины, самым молодым из защитников было только по 19 лет. OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию второго скорбного дня, ведь некоторых курсантов и членов экипажа рокового самолета похоронили 6 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

09:00 – В Николаеве возле памятника Героям десанта Константина Ольшанского прошла церемония прощания с Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным. Проститься с погибшими пришли военнослужащие, родные и друзья с букетами цветов.

Проститься с курсантами из Николаева пришло множество горожан с цветами. "Суспільне"

В Николаеве простились с Владимиром Олабин и Андреем Померанцевым. "Суспільне"

Церемония прощания с курсантами в Николаеве. ТСН

11:48 – В селе Торчиновичи Старосамборского района Львовской области – траур по курсанту Ростиславу Булию. Похоронная процессия двинулась от его дома в 14:00.

Накануне, 6 октября, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого тело Героя встречали военные.

Родные погибшего Ростислава Булия. Facebook Воздушного командования ВСУ "Запад"

В аэропорту Львова встретили самолет с телом Ростислав Булия Facebook Воздушного командования ВСУ "Запад"

12:08 – В Винницкой области – также два похорона: Максима Хомьячука из села Новоживотов Оратовского района и Романа Корчовского из Крыжополя. Днем ранее, 6 октября, с юношами также попрощались на военном аэродроме в Гавришовке под Винницей.

Под Винницей попрощались с курсантами Хомьячуком и Корчовським. Пресс-служба Винницкой ОГА

Церемония прощания прошла на военном аэродроме в Гавришовке. Пресс-служба Винницкой ОГА

На митинг-реквием в Крыжополе почтить Романа Корчовского пришло несколько сотен горожан. "Суспільне"

Корчовского и Хомьячука похоронили на родной Виннитчине. "Суспільне"

12:20 – 11:00 сотни жителей военного городка Озерное пришли в церковь села Скоморохи, чтобы попрощаться с курсантом Дмитрием Студинским. Он нашел вечный покой на местном кладбище.

Прощание с Дмитрием Студинским в храме села Скоморохи. "Житомир.info"

Вход в церковь, где отпевали Дмитрия Студинского, уставленный венками и цветами. "Житомир.info"

В церковь села Скоморохи пришли сотни людей. "Житомир.info"

Курсанта Студинского провожало все Озерное и Скоморохи. "Житомир.info"

Траурная церемония провела Дмитрия Студинского в последний путь. "Житомир.info"

Почтить память Студинского пришло много военных. "Житомир.info"

Отпевание Дмитрия Студинского. "Житомир.info"

12:23 – Последнюю дань памяти отдали еще одному жителю Житомирщины – Богдану Матвийчуку из Новоград-Волынского. В 11:30 в местный Дом офицеров пришли все, кто хотел с ним попрощаться.

Прощание с Богданом Матвийчуком. "Суспільне"

Новоград-Волынский в трауре по курсанту Матвийчуку. "Суспільне"

Жители Новоград-Волынского отдавали дань памяти Богдану Матвийчуку в Доме офицеров. "Суспільне"

12:35 – Еще двое погибших курсантов потерял Мелитополь Запорожской области: Евгения Скоробогатько и Александра Скочкова. Мать Скочкова рассказала, что он будет похоронен рядом с отцом – штурманом Ил-76, который террористы сбили над Луганском в 2014 году.

Проститься с ребятами пришли родные, друзья, одноклассники, учителя и обычные жители Мелитополя.

12:43 – В Купянске Харьковской области похоронили курсанта Руслана Шеремета.

13:16 – В Староконстантинове Хмельницкой области прощание с Героем Константином Зыбюком устроили в 09:00 в Доме офицеров. В 12:00 процессия переместилась на городское кладбище – на Аллею героев АТО.

Староконстантинов в скорби по погибшему курсанту. "Суспільне"

Тело Героя пронесли по центральной улице Староконстантинова. "Суспільне"

С Константином Зыбюком пришли проститься 500 жителей Староконстантинова. "Суспільне"

14:20 – В Шостке Сумской области провели в вечность курсанта Александра Бойко. Церемония прощания состоялась в центре культуры и досуга, затем траурное шествие двинулось на кладбище.

С Константином Зыбюком пришли проститься 500 жителей Староконстантинова. "Суспільне"

Сумщина в трауре по курсанту ХУВС. "Суспільне"

14:26 – Не обошло горе и Херсон. Там в 12:00 в ритуальном доме простились с Александром Клевцем.

Херсон провел Александра Клевца. "Суспільне"

Военные почтили херсонца Клевца с Ан-26. "Суспільне"

14:31 – На Черниговщине 7 октября простились сразу с тремя Героями. В Городне похоронили бортового механика Олега Козаченко, в Журавке Варвинского района – курсанта Николая Микитченко и Городище Менского района – курсанта Дмитрия Донца. Перед погребением с парнем простились в Чернигове, возле здания Военно-музыкального центра Сухопутных войск ВСУ.

На Черниговщине попрощались с Дмитрием Донцом. nizhyn.in.ua

Несмотря на дождь, проводить в последний путь курсанта Донца пришли сотни людей . nizhyn.in.ua

Гражданская панихида по Дмитрию Донцу. nizhyn.in.ua

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