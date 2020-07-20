Украина – вторая страна Европы по числу новых случаев COVID-19. Инфографика

По состоянию на 19 июля Украина занимала второе место в Европе по количеству случаев коронавируса (COVID-19) за сутки.

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Как говорится в оказавшихся в распоряжении OBOZREVATEL таблицах СНБО, Украина с 731 новым случаем заражения уступала только Румынии (767 случаев). Также в тройке антирекордсменов Великобритания (726 случаев).

По числу смертей от COVID-19 за сутки Украина была четвертой (8 умерших). Больше в Британии (27), Румынии (17) и Сербии (11).

При этом по общему количеству болеющих коронавирусом Украина на 7 месте в Европе после Великобритании, Испании, Швеции, Франции, Нидерландов и Бельгии.

Украина одна из лидеров в Европе по числу случаев COVID-19 за сутки СНБО

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 июля в Украине официально подтверждены 59 493 случая коронавирусной инфекции. Из них 651 обнаружен за прошедшие сутки.