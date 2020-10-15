Украина начала борьбу за внесение слова "голодомор" в английские словари
Инициативная группа украинцев начала борьбу за слово "голодомор" наподобие кампании KyivNotKiev за правильное написание на английском языке названия столицы Украины.
Группа неравнодушных граждан создала соответствующую петицию, сообщил на своей странице в Facebook экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
"Помните начало нашей кампании #KyivNotKiev? Все думали, что это на много лет, но во многих аэропортах вы видите Kyiv, и это классно. Когда собирается много неравнодушных, то всегда есть шанс на успех. Теперь такая же группа неравнодушных хочет, чтобы слово Голодомор внесли в словари английского языка. Каждый геноцид является уникальной трагедией и наша, безусловно, заслуживает того, чтобы мир видел Голодомор именно таким образом. Надеюсь, что у вас всех найдется пару минут, чтобы подписать петицию. Это важная история, тем более накануне Дня памяти жертв Голодомора и расстрела Украинского возрождения в Сандармохе. История делается неравнодушными, присоединяйтесь и приобщайте других", – написал он.
Подписать петицию можно здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 августа в Киеве возле мемориального комплекса памяти жертв Голодомора трое неизвестных сорвали с постамента памятник "девочка с колосками". После инцидента скульптуру забрали на реставрацию. 29 сентября ее отреставрировали и вернули на привычное место в Музей голодомора.