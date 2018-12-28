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Украина получит американские патрульные катера: названы сроки

2.1тЧитать материал на украинском

Военно-морские силы Украины получат американские патрульные катера класса Island, которые обещали предоставить США, в июле.

Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМСУ Игорь Воронченко.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко

dw.com

"В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованны порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе (США)", - рассказал Воронченко.

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Речь идет о 30-метровых катерах - Drummond и Cushing. Оба патрульные катера построены 40 лет назад, способны выходить в море при мощных штормах и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

Один из американских патрульных катеров класса Island

Один из американских патрульных катеров класса Island

dw.com

По словам Воронченко, уже скорректированы последние меры, которые нужно принять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт в сфере развития ВПК Украины Максим Глущенко рассказал, что информация о том, что США готовы передать нам патрульные катера типа Islands, появилась еще четыре года назад. "Наши" Islands были поставлены на хранение, они в хорошем состоянии, что позволит эксплуатировать их еще лет 10-15. Такая техника при соответствующем оснащении на наших предприятиях (это обойдется примерно в 10 млн долларов) не будет лишней.

Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина
Теги
СШАВМС Украины
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Еще в Николаевском аэpопоpту автобус появился.Ему тоже как pаз 40 лет.Еще 40 лет назад В Одессе начались съёмки фильма «Место встречи изменить нельзя» , Андрей Чикатило совершил своё первое убийство, Л. И. Брежнев награждён орденом «Победа» и в Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая, построенная по инициативе Владимира Веклича и Василия Дьяконова
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну я понимаю, что наш командующий ВМСУ, как танкист очень хорошо разбирается в катерах. но этот иксперд, который максим, он то откуда знает сколько их можно эксплуатировать?
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