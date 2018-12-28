Украина получит американские патрульные катера: названы сроки

Военно-морские силы Украины получат американские патрульные катера класса Island, которые обещали предоставить США, в июле.

Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМСУ Игорь Воронченко.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко dw.com

"В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованны порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе (США)", - рассказал Воронченко.

Речь идет о 30-метровых катерах - Drummond и Cushing. Оба патрульные катера построены 40 лет назад, способны выходить в море при мощных штормах и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

Один из американских патрульных катеров класса Island dw.com

По словам Воронченко, уже скорректированы последние меры, которые нужно принять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт в сфере развития ВПК Украины Максим Глущенко рассказал, что информация о том, что США готовы передать нам патрульные катера типа Islands, появилась еще четыре года назад. "Наши" Islands были поставлены на хранение, они в хорошем состоянии, что позволит эксплуатировать их еще лет 10-15. Такая техника при соответствующем оснащении на наших предприятиях (это обойдется примерно в 10 млн долларов) не будет лишней.