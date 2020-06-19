Украина впервые отмечает День фермера: как необычно поздравить
В пятницу, 19 июня, Украина впервые отмечает День фермера. Праздник накануне ввел президент Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.
Теперь ежегодно в этот день фермеры будут отмечать профессиональный праздник. Его ввели с целью содействия развития фермерского движения в стране. Стихи, поздравления в прозе и открытки к празднику опубликовали на сайте joy-pup.com (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Дата 19 июня была выбрана для Дня фермера в связи с принятием в этот день в 2003 году закона Украины "О фермерском хозяйстве".
День фермера: стихи
Бажаю тобі в цей День фермера,
Щоб ферма твоя тільки процвітала!
Нехай тобі супроводжує везіння,
Щоб серце дуже радісно стукало!
Здоров’я, сил, терпіння бажаю,
Збуваються нехай всі твої мрії!
Нехай не буде в житті щастя краю,
Гармонії, достатку, злагоди, надії!
Нехай буде життя твоє прекрасне,
І ферма тільки процвітає!
Нехай то сонце світить ясно,
То урожай дощ поливає!
Бути фермером — твоє покликання,
Дуже успішним будь завжди!
Нехай заповітні бажання
Здійсняться без праці!
Тебе я з Днем фермера,
Фермер, вітаю,
Господарем тобі
Бути на землі бажаю.
Радує нехай нива
Щедрим урожаєм,
Річки нехай молочні
Берегів не знають.
Господарство хай твоє
Зростає і розвивається,
І твоя продукція
На весь світ прославиться.
День фермера: поздравление в прозе
С Днем фермера! Пусть твоя деятельность приносит тебе успех и богатство. Желаю тебе хорошего урожая, а также много возможностей. Пусть твое хозяйство становится только лучше и богаче.
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Дорогой фермер, поздравляю с профессиональным праздником! Я желаю тебе щедрых урожаев и надоев. Пусть твое хозяйство будет прибыльным, а ты легко будешь выходить из проблем. Хорошего хозяйствования!
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине утвердили новый праздник – День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.