Украина впервые отмечает День фермера: как необычно поздравить

В пятницу, 19 июня, Украина впервые отмечает День фермера. Праздник накануне ввел президент Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.

Теперь ежегодно в этот день фермеры будут отмечать профессиональный праздник. Его ввели с целью содействия развития фермерского движения в стране. Стихи, поздравления в прозе и открытки к празднику опубликовали на сайте joy-pup.com (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Дата 19 июня была выбрана для Дня фермера в связи с принятием в этот день в 2003 году закона Украины "О фермерском хозяйстве".

Поздравление с Днем фермера

День фермера: стихи

Бажаю тобі в цей День фермера,

Щоб ферма твоя тільки процвітала!

Нехай тобі супроводжує везіння,

Щоб серце дуже радісно стукало!

Здоров’я, сил, терпіння бажаю,

Збуваються нехай всі твої мрії!

Нехай не буде в житті щастя краю,

Гармонії, достатку, злагоди, надії!

Поздравление с Днем фермера

Нехай буде життя твоє прекрасне,

І ферма тільки процвітає!

Нехай то сонце світить ясно,

То урожай дощ поливає!

Бути фермером — твоє покликання,

Дуже успішним будь завжди!

Нехай заповітні бажання

Здійсняться без праці!

Поздравление с Днем фермера

Тебе я з Днем фермера,

Фермер, вітаю,

Господарем тобі

Бути на землі бажаю.

Радує нехай нива

Щедрим урожаєм,

Річки нехай молочні

Берегів не знають.

Господарство хай твоє

Зростає і розвивається,

І твоя продукція

На весь світ прославиться.

Поздравление с Днем фермера

День фермера: поздравление в прозе

С Днем фермера! Пусть твоя деятельность приносит тебе успех и богатство. Желаю тебе хорошего урожая, а также много возможностей. Пусть твое хозяйство становится только лучше и богаче.

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Дорогой фермер, поздравляю с профессиональным праздником! Я желаю тебе щедрых урожаев и надоев. Пусть твое хозяйство будет прибыльным, а ты легко будешь выходить из проблем. Хорошего хозяйствования!

Поздравление с Днем фермера

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине утвердили новый праздник – День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.