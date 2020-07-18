Украина возглавила рейтинг преступности в Европе

Украина заняла первое место по уровню преступности за первую половину 2020 в рейтинге стран Европы с показателем 48,84.

Об этом свидетельствуют данные исследования, обнародованного на сайте Numbeo. На второй строчке оказалась Швеция, а на третьей – Франция. В то же время в рейтинге безопасности Украина оказалась на дне рейтинга.

Так выглядит рейтинг 10 самых преступных государств в Европе:

Украина – индекс 48,84 Швеция – 47,43 Франция – 47,37 Молдова – 46,03 Ирландия – 45,68 Бельгия – 45,29 Великобритания – 44,54 Италия – 44,24 Босния и Герцеговина – 43,57 Черногория – 41,56.

Рейтинг преступности Numbeo Скриншот с сайта

Как указано на сайте Numbeo, данные раздела "Индекс преступности" основаны на опросах посетителей сайта. Вопросы для них аналогичны многим научным и государственным опросам, заверили в Numbeo.

Индекс преступности – это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране.

"Мы считаем уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности между 20 и 40 – низким, уровень преступности между 40 и 60 – умеренным, уровень преступности между 60 и 80 – высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 – очень высоким", – указали в Numbeo.

Наиболее безопасной страной, согласно рейтингу, является Словения с показателем 20, 95.

По данным специалистов Numbeo, среди стран мира Украина заняла 47 место. Перед Украиной в мировом списке Марокко (48,97) и Иран (48,91). За нашей страной с меньшим уровнем преступности Гана (48,64), Ирак (48,00).

В то же время, в рейтинге безопасности стран Украина оказалась на последнем месте. Этот рейтинг является зеркальным рейтингу безопасности, но имеет другие индексы. Украина получила индекс безопасности – 51,16, а например Россия – 59,40.

Numbeo – это онлайн-база данных, которую формируют пользователи со всего мира. Ее основал бывший программист Google в 2009 году. Ступени стран в рейтингах формируют пользователи ресурса со всего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что через год полицейские смогут раскрывать 99 процентов преступлений в течение двух суток, если в МВД внедрят систему, включающую три фактора.