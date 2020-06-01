Украина восстановит международное авиасообщение: названа дата
Украина с 15 июня восстановит международное и внутреннее авиасообщение.
Об этом в эфире "Сніданок 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, внутренние авиаперелеты могут возобновить немного раньше.
Криклий отметил, что полеты возобновят на популярных туристических направлениях: Турция, Греция, Кипр, Грузия. В связи с эпидемической ситуацией самолеты пока точно не полетят в Италию и Испанию.
Более точные данные министр пообещал озвучить в течение недели. Он также сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы проходили тест на коронавирус прямо в аэропорту.
"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа – и уже можно будет выходить в город", – рассказал министр.
Как писал OBOZREVATEL ранее, С 1 июня компания "Укрзалізниця" частично восстановила свою работу. На данный момент украинцам доступно около 30 направлений.