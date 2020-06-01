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1 июня • обновлено в 10:41
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Украина восстановит международное авиасообщение: названа дата

3.8т
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Украина с 15 июня восстановит международное и внутреннее авиасообщение.

Об этом в эфире "Сніданок 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, внутренние авиаперелеты могут возобновить немного раньше.

Криклий отметил, что полеты возобновят на популярных туристических направлениях: Турция, Греция, Кипр, Грузия. В связи с эпидемической ситуацией самолеты пока точно не полетят в Италию и Испанию.

Украина восстановит авиаперелеты с 15 июня

Украина восстановит авиаперелеты с 15 июня

Более точные данные министр пообещал озвучить в течение недели. Он также сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы проходили тест на коронавирус прямо в аэропорту.

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа – и уже можно будет выходить в город", – рассказал министр.

Как писал OBOZREVATEL ранее, С 1 июня компания "Укрзалізниця" частично восстановила свою работу. На данный момент украинцам доступно около 30 направлений.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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