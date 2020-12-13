Украина вошла в топ-5 стран Европы с самой критической ситуацией из-за COVID-19

Украина остается среди пяти европейских государств с наиболее критической ситуацией по распространению коронавируса.

Хотя в нашей стране фиксируют средний по Европе показатель новых заражений COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья, ссылаясь на исследование Центра экономики здравоохранения при Киевской школе экономики.

"США догнали Украину по количеству новых случаев COVID-19. В Южном полушарии также стали больше болеть коронавирусом – ситуация ухудшилась, в частности в Бразилии", – говорится в сообщении.

По данным специалистов, в целом количество новых случаев на европейском континенте якобы стабилизировалось. Тогда как в Северной Америке фиксируют резкий подъем заболеваемости после нескольких недель стабилизации.

Подчеркивается, что процент положительных случаев инфекции в нашей стране стабильно высокий и опередил показатели соседней Польши, где в течение двух месяцев наблюдали наиболее критическую ситуацию с коронавирусом.

В то же время специалисты Киевской школы экономики отмечают, что по уровню смертности Украина имеет лучшие показатели, чем средние и по сравнению с другими европейскими государствами.

К примеру, в Швеции и Португалии больше больных COVID-19, но в этих странах пока контролируют ситуацию, о чем свидетельствуют показатели количества тестов и доли положительных их результатов.

Немного хуже ситуация с тестированием в Нидерландах. Германия и Великобритания демонстрируют стабилизацию заболеваемости.

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