Украина вошла в топ-10 стран мира по скорости распространения COVID-19

В субботу, 21 ноября, Украина оказалась на 10 месте в мире по скорости распространения коронавируса.

Как сообщается на сайте Worldometer, среди европейских стран Украина с 14 580 случаями COVID-19 за предыдущие сутки заняла шестое место после Италии, Польши, Великобритании, Франции и Германии.

Всего в странах Европы за сутки заразились более 200 тысяч человек.

Лидируют в антирейтинге США с 172 839 случаями коронавируса в сутки. Индия, Бразилия и Россия также опережают Украину.

Worldometer

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро 22 ноября подтверждены 624 744 случая коронавируса, из них за сутки было выявлено 12 079.