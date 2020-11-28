Украина вошла в топ-10 стран мира по распространению COVID-19

За минувшие сутки, 27 ноября, Украина оказалась на девятом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции и на четвертом среди стран Европы. В Украине заболели 16 218 человек.

Лидерами рейтинга по количеству новых случаев COVID-19 за сутки в Европе являются Италия, Германия и Польша. В мире больше всего больных вчера зарегистрировали в США, Индии, Бразилии, Турции, Италии, России, Германии и Польше. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В Европе за сутки, 27 ноября, диагностировали рекордные 224 094 новых зараженных COVID-19, в мире – 613 146 больных.

Возглавляют мировой рейтинга по количеству случаев коронавируса США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,Минздрав Украины обновил список "красной" и "зеленой" зон относительно ситуации с распространением коронавируса. В "красную" попали 38 стран. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Черногории, Люксембурге, Грузии, Андорре и Сербии.