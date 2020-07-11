Украина ворвалась в тройку лидеров по новым зараженным COVID-19 в Европе

За прошедшие сутки, 10 июля, Украина оказалась в тройке лидеров по количеству новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в Европе.

Согласно данным СНБО, лидером антирейтинга стала Испания – 852 зараженных. Далее идет Украина – 819 и Франция – 658.

Также по числу официальных болеющих коронавирусом, наша страна, за минувшие сутки была на седьмом месте в Европе – 25 898 инфицированных. На первом же месте по прежнему Великобритания – 242 105.

Кроме того, за сутки Украина стал четвертой в Европе страной по числу летальных исходов – 18. Больше от COVID-19 погибло в Британии – 48, Швеции – 26 и Франции – 25.

Количество больных в Европе СНБО

Напомним, что ранее Украина стала лидером антирейтинга по количеству новых зараженных COVID-19 в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 11 июля в Украине официально подтверждены 52 843 случая коронавируса.