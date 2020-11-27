Украина – самая большая жертва коронавируса в Европе? Мы разобрались, что говорит статистика и где скрыта правда

Власть последние месяцы активно продвигает тезис о том, что в Украине один из самых низких показателей летальности от коронавируса. При этом эпидемия продолжает набирать обороты, регулярно фиксируется новый максимальный показатель суточной заболеваемости, а медицина на грани коллапса: не хватает ни медиков, ни коек, ни кислорода для пациентов.

Украина входит в первую десятку стран Европы по темпам распространения COVID-19. И хоть официальные данные по смертности у нас ниже, чем во Франции, Италии, Британии и других странах, большинство эпидемиологов убеждены: из-за посредственной системы тестирования и отсутствия механизма отслеживания контактов количество инфицированных украинцев на самом деле в несколько раз больше.

Что же на самом деле говорят цифры, как правильно их "читать" и стоит ли верить статистике вообще, читайте в материале OBOZREVATEL.

Так что там со статистикой?

Украина находится на восьмом месте в Европы по общему количеству больных коронавирусом. Впереди нас Польша, Германия, Италия, Великобритания, Испания и Франция, а наихудшие данные демонстрирует Россия.

Коронавирус в Украине и Европе: где наихудшая ситуация

В сутки в стране фиксируют уже до 15 тысяч случаев заражения, а общее количество смертей у нас приближается к 12 тысячам. Да, эти цифры в несколько раз меньше, о которых отчитываются официальный Париж, Мадрид, Лондон и Рим.

Но тут важно другое – количество сделанных тестов. На один миллион человек в Украине этот показатель не дотягивает даже до 100 тысяч, тогда как в вышеперечисленных странах он достигает 500-600 тысяч. То есть, там тестируется почти каждый второй житель.

Можно ли предположить, что тестируй Украина в таких же масштабах, то количество выявленных случаев возросло бы в разы?

Та же ситуация и со смертностью. Часто в украинских больницах пациент успевает уйти из жизни до того, как получит результат теста на коронавирус.

Коронавирус в Украине и Европе: где наихудшая ситуация

Меньше тестов – меньше больных

Многие эксперты сходятся в едином мнении и не безосновательно предполагают, что данные по инфицированным, а также по количеству летальных исходов, на самом деле могут быть в несколько раз большими. И что интересно, даже руководители Минздрава не берутся опровергать хотя бы первый тезис, и по сути, признают – Украина действительно не тестирует так, как это делается на Западе.

На тему статистики недавно также высказалась известный инфекционист Ольга Голубовская, отметив, что официальные данные по подобным болезням всегда отстает от реальной. К тому же, многие люди болеет бессимптомно, поэтому не делают тестов и, соответственно, не попадают в статистику:

"Мы узнаем так называемые оценочные данные, есть инфекционные патологии, которые мы узнаем путем математического моделирования, когда все это пройдет по миру, через год-полтора. Но реально больных больше".

Ольга Голубовская. Укринформ

Некоторые семейные врачи на условиях анонимности признались нам, что через огромнейшее количество больных на сдачу ПЦР-тестов отправляют не всех. Но тем, у кого ковид протекает относительно легче, прописывают соответствующее лечение:

"Ибо 30% тестов фальшивят и не показывают наличие инфекции, поэтому лучше сразу начать лечить человека и не терять драгоценное время".

В соцсетях можно найти немало подтверждений такому факту и вот скриншот одного из них:

Украина обошла Италию и сравнялась с Францией?

Опытные врачи озвучивают разные данные и мнения относительно ковид-статистики в Украине, однако сходятся в одном: реальная картина в разы хуже. Вот, что они думают:

Переболеть коронавирусом могли уже около 10 миллионов украинцев

К лету 2021 года в Украине переболеют 2/3 от всего населения

В ковид-статистику попадают лишь 20-30% от всех инфицированных

Слово специалистам

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас:

"Анализируя данные украинских лабораторий по ПРЛ и ИФА-тестам, а также наши профессиональные данные, можно предположить, что в целом в Украине переболела уже треть населения. А это около 10 млн. И это точно не 693 тысячи, как заявлено.

Нынешний рост статистики связан с увеличением количества тестов. Мы вдогонку обнаруживаем людей, хотя на самом деле их намного больше. Еще будет небольшой подъем весной, а уже летом дойдем до двух третей. Коллективный иммунитет увеличивается. По смертям от коронавируса – вообще отдельная история. Их не диагностируют, поэтому даже невозможно предположить, что там на самом деле".

Святослав Протас. resonance.ua

Эпидемиолог Екатерина Сочка:

"Очень много больных, у которых легкая форма, лечатся и без наличия ПЦР. Соответственно в статистику не попадают. Там лишь 20-30% от общего количества и это те, кто обратился за медицинской помощью. Реальная картина действительно совсем другая. Украина находится на том же уровне, что и Франция. У нас очень большая недорегистрация.

Семейные врачи не справляются со своевременным выявлением больных, контактных почти не обследуют. По факту все на много хуже, чем есть по статистике. В том числе это касается смертности. Там еще хуже, потому вскрытий не делают, из-за чего вообще трудно понять, а от чего человек умер на самом деле?"

Главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий:

"Сейчас мы только разгоняемся, хотя полагают, что это как бы вторая волна. Пик должен наступить где-то в январе-феврале – тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар... Не каждый третий попадает в стационар. Даже не каждый десятый. Думаю, где-то 32 тысячи больных в сутки у нас есть".

Тарас Жиравецкий. Facebook врача

Так что же делать дальше?

Очевидно, о реальной статистике заболеваемости, а уж тем более о показателях смертности, нам никто не скажет. Собственно, как никто и не сможет подсчитать настоящие данные. Однако ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем, и все чаще звучит тема сортировки пациентов с коронавирусом.

Чтобы остановить коронавирус, нужно проводить вакцинацию. Однако вакцины сейчас нет. Поэтому многие эпидемиологи и другие врачи настаивают и каждый день призывают власть: в Украине срочно нужно ввести локдаун. Минимум на несколько недель. В сложившейся ситуации это единственный выход, который не победит эпидемию, но позволит медикам успевать лечить украинцев. Ведь экономическое благосостояние государства не может стоять выше, чем человеческая жизнь.