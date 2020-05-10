Власть показала абсолютную некомпетентность во время карантина, обнищавших украинцев бросили на улице. Честное интервью с блогером Алексеем Давиденко

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса спровоцировал масштабный экономический кризис: часть мелкого и среднего бизнеса закрылась навсегда, много людей оказались на улице из-за безработицы. Правительство допустило явные перекосы при введении жестких ограничений для работы бизнеса, которые так и не исправило в течение двух месяцев, несмотря на критику.

Об этом украинский бизнесмен и уже популярный блогер Алексей Давиденко постоянно пишет на своей странице в Facebook, критикуя действия власти. Его посты собирают тысячи лайков, но в последние недели на сервера его бизнеса была осуществлена массированная хакерская атака. О возможных заказчиках, ответственности власти и путях выхода страны из кризиса Давиденко рассказал в интервью OBOZREVATEL.

– Недавно вы заявили об атаках на сервера вашей компании. Я так понимаю, обвиняете кого-то из власти, которую критикуете в последнее время. Кого, за что и почему нанес удар?

– За 15 лет предпринимательства, все проблемы, которые у меня в бизнесе возникали неестественного характера, всегда были связаны так или иначе с моей гражданской позицией. Учитывая, что я не скрываю предмет своего бизнеса, то чаще все сказывалось на нем. В 2013 году у меня разгромили офис, когда я активно участвовал в выборах от оппозиции. А когда я был на Майдане, – остановили полностью все мои поставки на таможне и досматривали каждый груз.

После этого был перерыв, ничего не происходило, и вот сейчас вдруг началась достаточно массированная атака уже с использованием IT-технологий на сервера компаний. Почему я считаю, что это какой-то заказ? Если бы это был обычный вирус, то после первого раза, когда мы устранили проблему, он бы не повторился.

Но если атаки идут каждый день, понимаешь, что есть тот, кто за это платит. Бесплатно никто атаковать каждый день не будет. Конкуренты – вряд ли, у меня не такой конкурентный бизнес, чтобы они заказали и обвалили.

Или это может быть что-то другое. Методом исключения просто для себя понимаю, что наибольшая вероятность – это моя общественная позиция, с которой я в данный момент критикую действия власти во время карантина.

Алексей Давиденко gordonua.com

– В последнее время вы критикуете ее за плохую подготовку к эпидемии коронавируса. В частности, речь идет о поставках гуманитарного медицинского груза.

– Я не могу вычленить. Не знаю и не буду врать, за что именно мне могут "передавать приветы" или вредить. Я даже не могу на 100% сказать, что это связано как-то с властью. Я просто говорю о том, что эта вирусная атака, продолжающаяся уже неделю, имеет неестественный характер. Соответственно, у нее должны быть какие-то интересанты.

Я не могу сказать, что конкретная причина происходящего – из-за того, что я пишу или говорю. Видимо, есть какой-то общий фактор, связанный с плохой подготовкой к эпидемии вируса, плохим обеспечением больниц, опозданиями почти по всем пунктам реакции на экономический кризис и, как следствие, непрозрачная и очень непрофессиональная работа по обеспечению гуманитарными и типа гуманитарными грузами Украины.

– Может, это и совпадение, но на прошлых выходных OBOZREVATEL тоже подвергся вирусной атаке после публикации материала о скандальных поставках медицинской гуманитарки, связанных с именами Кирилла Тимошенко и российского бизнесмена Бориса Баума. Не хочу сказать, что это сопряжено, но почерк похожий.

– Нет, атака на сервера моей компаний началась еще в прошлый понедельник (предположительно 27 апреля. – Ред.). Активная фаза по самолету “Мрія” началась позже. В нашем случае это скорее совпало с историей ресторана “Велюр” и вообще моей позицией в целом по несправедливому отношению к разным бизнесам в стране.

– Ваш пост о "чашечке кофе", а точнее, о несправедливости работы карантина в отношении бизнеса, просто взорвал сеть – 90 тысяч репостов. Почему власть приняла такие ограничения – по собственной глупости, непрофессионализма или намеренно разрешила работать крупным компаниям, а мелким – нет?

– Мне кажется, что здесь есть симбиоз. С одной стороны, абсолютный непрофессионализм и отсутствие компетентности в чем-либо. Но это очевидный факт, для этого не надо быть заинтересованным лицом. И с другой – к сожалению, мне кажется, что присутствует и субъективный фактор искусственного “подруливания” с тем, кому можно, а кому нельзя.

Скриншот поста о "кофе" Алексея Давиденко с его Facebook-страницы

– Но это были уж слишком очевидные вещи – одни работают, а другие нет. В чем разница между ларьками с кофе, которым работать запретили, и ларьками с разными "наливайками", которые работали. Те же стаканчики через окно.

– Давайте пойдем логическим путем. Есть какой-то список предприятий и сфер деятельности, которым разрешено работать. У этого списка должен быть инициатор – фамилия, имя и отчество конкретного человека, который его составил. И потом фамилия, имя и отчество человека, который его одобрил. Как минимум, есть две единицы людей, которые имеют отношение к тому, кому запретить, а кому разрешить.

Думаю, правительство могло просто скопировать опыт других стран. Но были явные перекосы. Например, я считаю, абсолютно ненужно было закрывать киоски, которые варили кофе в одноразовых стаканчиках. И этот перекос был очень показательный. Не надо было закрывать уличные рынки, потому что рядом работали "Новусы", "Фора", АТБ, где стояли такие очереди людей в закрытом помещении, что ни одному уличному рынку и не снилось. Вот эти перекосы быстро не исправляли.

Да, во власти правильно говорят, что невозможно все было предусмотреть, страна зашла в карантин первый раз, но надо было очень быстро реагировать на несправедливость, точечно. Здесь увидели несправедливость – исправили; там увидели – исправили. Где-то запретили тем, кто работал, где-то наоборот, разрешили тем, с кем перегнули палку. Тогда бы эта ситуация выглядела более естественно. А когда почти 40 дней власть не реагирует на эти мелкие перекосы, то они в итоге превратились в огромный ком проблем.

– То же самое, в принципе, с "Эпицентром" и другими гипермаркетами строительных материалов.

– Название не имеет значения. Здесь как раз речь идет не о названии, а о целостном отсутствии системности и логичности в подходе. Логики нет. И мой пост, где 80 или 90 тысяч перепостов и лайков, был именно об этом. Почему он нашел отклик у людей? Они не понимают, какой логикой руководствуется государство в принятии своих решений.

– Если карантин вводили методом тыка, можно себе представить, как собираются из него выходить. Мы видели примерный план оживления экономики, что думаете об этом?

– Здесь пошла обратная ситуация. Выход из карантина также не объяснили, непонятно количество... Мы зашли в жесточайший карантин, когда у нас было две смерти и несколько заболевших, а сегодня у нас десятки смертельных случаев в день, сотни случаев выявлений, а мы начинаем из карантина медленно выходить. Опять возникает вопрос: а где логика этого процесса? Почему мы заходили в жесткий карантин, когда еще ничего не было, а выходим из карантина, когда все есть.

Карантин в Украине

На самом деле, вся эта карантинная история первый раз за время годичного правления этого президента и этой власти показала очень низкую компетентность людей, принимающих решения.

– Наверное, самый большой удар пришелся по мелкому и среднему бизнесу?

– Среди своих друзей я вижу, что часть бизнеса закрылась навсегда. И это не только рестораны. Фирмы, мелкие цеховые производства. Снятие частичных ограничений не тянет за собой естественное восстановление всего. Те, кто не смогли продержаться два месяца, закрылись, многие отказались от помещений, потому что им арендодатели не сняли аренду. Помещения освободили, они оттуда выехали и уже в них не въедут.

Да, часть людей восстановится, но с намного меньшим штатом наемных сотрудников. Часть предприятий закрылась, весь штат распущен и оказался на улице. Наступает лето. Те, кто в бизнесе, знают, если у тебя после зимы не очень хорошо, то ты доживаешь до марта, 8 марта, и к Пасхе ты уже сам готов закрываться. Потому что Пасха, майские, лето. Все, до сентября у тебя уже нет шансов нормально работать. А тут еще это умножается на ситуацию с карантином.

– Но, по сути, Украина только входит в этот масштабный кризис.

– Да, я считаю, что в экономический кризис мы только вошли, а результаты потерь мы увидим обязательно, и это будет продолжаться в течение всего лета, как минимум.

– Думаете, власти не хватит профессионализма исправить, помочь бизнесу подняться на ноги?

– Во-первых, сказать честно, я думаю, что у государства не хватит денег. Что такое помощь власти? Она измеряется деньгами. Нам же не нужна моральная помощь и поддержка, правильно? Мы говорим сейчас о каких-то экономических мерах для поддержания. А любая экономическая мера – это деньги. Конечно, сегодня страна не готова к тому, чтобы поддержать все слои бизнеса. Но именно поэтому, мне кажется, что этот весь коронавирусный кризис и начало экономического – было идеальным моментом для того, чтобы запустить какой-то глобальный процесс.

Я, например, считаю, что глобальный процесс – это индустриализация страны. Это создание в каждой области индустриальных парков, промышленных, где за одну гривну отдавали бы в долгую аренду землю для производственных предприятий малых и средних форм собственности. Да, сегодня это бы ничего не дало, кроме начала рабочих мест для строителей, для инсталяторов и так далее. Но с разницей в год нам бы это дало сумасшедший приток рабочих мест и реально начало индустриализации, то есть украинского производства. С этой истории через два-три года мы бы вышли победителями, хотя бы с точки зрения собственного производства. А если мы сейчас раздадим условно по тысяче гривен на поддержание штанов, то не создадим ничего и просто проедим эти деньги.

– Такое впечатление, что Украину ждет более масштабная безработица, которая спровоцирует просто массовый отток людей на заработки за границу?

– У нас и так огромная популяция трудовых мигрантов, в регионах работы нет. Теперь будет еще больше людей, которые останутся без работы. Они не смогут сидеть долго, потому что тогда умрут с голоду. Они будут искать работу там, где она есть. В городах заработка не будет, потому что городские жители будут забирать его себе. Соответственно, все люди из регионов поедут кто куда – в Беларусь, в Польшу.

Во второй части интервью с Алексеем Давиденко, которая выйдет уже завтра, читайте, что спасет украинскую медицину от развала, как она переживает эпидемию коронавируса, сколько должны зарабатывать врачи и что будет с 73-процентной поддержкой президента Владимира Зеленского дальше.