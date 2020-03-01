Украина вернет Донбасс пенсиями? Асеев оценил план Сивохо по примирению

Гуманитарная проблема на Донбассе и ненависть ко всему украинскому не решиться возобновлением выплаты пенсий на оккупированных территориях.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший политзаключенный и журналист Станислав Асеев, комментируя соответствующие инициативы советника секретаря Совбеза по вопросам интеграции Донбасса Сергея Сивохо. По его мнению, гуманитарные вопросы можно урегулировать только после решения политической части конфликта (полный текст интервью читайте тут).

Сергей Сивохо и Донбасс

"Склеивание и сшивание тех глубоких ран, которые существуют в последние годы – пенсией не решается вообще никак. Глубоко сомневаюсь, что у господина Сивохо есть такой развернутый план, как качественно работать с людьми с психологической, ментальной и идеологической точки зрения, чтобы весь этот корабль полностью развернуть в противоположном направлении. Это может начаться только после решения политической части конфликта - то есть передачи российско-украинской границы под контроль Украины и проведения честных выборов", – заверил Асеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Станислав Асеев предположил, что Украина проиграла войну на оккупированном Россией Донбассе, этот регион для нее пока что потерян. По его мнению, чем быстрее в Украине начнут национальный дискурс в этом направлении, тем будет лучше для всей страны.

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