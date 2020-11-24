Зеленский рассказал о закупке Украиной вакцины от коронавируса

Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем влоге. Переговоры провело Министерство здравоохранения с COVAX – Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам главы государства, определены поэтапный план снабжения будущей вакцины в Украине. На первом этапе Украина рассчитывает получить 1,2 млн доз, заметил Зеленский.

Приоритет в прививке получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в частности люди старше 60 лет, сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине увеличено количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады.

"Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мероприятий", – уточнил президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что дата поставки в Украину вакцины против коронавируса от фонда COVAX станет известна после 7 декабря, когда будут подписаны технические документы. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. Он напомнил, что, согласно договору с COVAX, стране предоставят 8 млн доз препарата.