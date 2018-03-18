Украина в "зимнем плену": отчет о последствиях и чего ждать от погоды

В ночь с 17 на 18 марта из-за непогоды в Украине были обесточены 134 населенных пункта в 8 областях. На территории страны ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра произошло срабатывание автоматической системы защиты линий электропередач.

По состоянию на утро воскресенья без света остаются:

81 населенный пункт в Закарпатской области, 29 - во Львовской, 7 - в Винницкой, 6 - в Луганской, 5 - в Донецкой, 4 - в Сумской, и по одному в Запорожской и Черкасской.

Для расчистки дорог привлечено 1,5 тыс. сотрудников "Укравтодора" и больше тысячи единиц техники.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Как пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко, очередной циклон уже в Украине.

"Сыплет снегом, на юге льет дождем. Киевскую область затронет мало", - сказано в сообщении.

В то же время на сайте Укргидрометцентра сообщается, что 18-19 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия.

"18 марта в большинстве областей Украины местами сильный снег (в Карпатах очень сильные снегопады) метели, снежные заносы, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-34 м/с, в южной части местами сильный снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах, кроме южной части, гололедица", - сказано в сообщении.

Синоптики предупреждают о метелях в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской.

"В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах страны гололедица", - предупреждают синоптики.

Как сообщал "Обозреватель", стал известен прогноз на начало новой недели.