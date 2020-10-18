Украина потроллила Путина в Twitter: крымские воды видели существ поуродливее
Официальный аккаунт Украины в Twitter пошутил над президентом РФ Владимиром Путиным, ответив представителям Кремля на "российский" Крым.
Так, официальная страница России в этой же соцсети опубликовала пост, в котором поделилась фотографиями животных, обитающих в водах возле Крыма. Оккупированный украинский полуостров был назван "российским".
В ответ Украина написала, что "крымские воды видели существ и поуродливее", прикрепив фото Путина в батискафе во время погружения в воды Черного моря.
В сообщении также есть хештег, что Крым – это Украина.
Напомним, глава РФ совершил погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе оккупированного Севастополя на 83-метровой глубине, в 2015 году.
Как писал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что "проблемы Крыма" якобы не существует.