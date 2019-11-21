Более 300 жертв: Украина попала в топ-5 смертельного рейтинга

Украина стала пятой в антирейтинге стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин.

Так, в течение 2018 года в стране от наземных мин и взрывных устройств погибло или получило ранения 325 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад международной неправительственной организации Handicap International.

На первом месте списка – Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертв разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Коллаж

В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов уже четвертый год подряд остается крайне высокой, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Больше ухудшают статистику погибших и раненых именно "вооруженные конфликты и масштабное насилие" в Украине, Ливии, Афганистане, Йемене, Сирии, Нигерии и Мьянме и ряде других стран, отмечают в Handicap International.

По приблизительным подсчетам, в Украине площадь заминированных территорий – семь тысяч квадратных километров. Настоящий показатель, как сказано в отчете, может отличаться.

Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части украинской территории остаются недоступными для правительственных сил и власти, отмечается в докладе.

Скрин доклада Handicap International

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украина поднялась на 7 позиций в международном рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64-ю строчку из 190 стран.

Согласно данным отчета, в этом году страна улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов.

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