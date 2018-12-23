МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украина в списке: названы места, где может начаться Третья мировая

7.2тЧитать материал на украинском

Американское аналитическое издание The National Interest опубликовало список стран, где Третья мировая война может начаться уже в 2019 году.

Свои предположения в журнале написал эксперт по делам национальной безопасности США Роберт Фарли, который назвал 4 наиболее горячих точек в мире.

По мнению профессора, одним из потенциально опасных регионов является Южно-Китайское море, где пересекаются интересы США и Китая, ведущих торговую войну. Также эксперт считает, что опасность существует в Персидском заливе из-за конфликтов в Йемене и Сирии, а также из-за продолжающегося давления США на Иран.

Новости
В СНБО заговорили о Третьей мировой: Россию уличили в подготовке к войне

Не исключает Фарли, что Третья мировая может начаться в Северной Корее, специалист отметил, что Пхеньян не приостановил разработку ядерного оружия и баллистических ракет, из-за чего отношение между КНДР и США могут снова обостриться.

Еще одной страной, где уже несколько последних лет сохраняется неспокойная военная обстановка, является и Украина. Фарли отметил, что кризис только усилился после захвата российскими пограничниками трех украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Захват украинских кораблей

Захват украинских кораблей

Украинский институт будущего

По его мнению, до выборов РФ не собирается проводить каких-то активных действий, но даже небольшой сдвиг может поставить под угрозу нелегкий баланс, который держался в течение последних нескольких лет, что может привести к хаосу в Восточной Европе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили, что появление в Азовском море российского фрегата "Адмирал Григорович" и в целом ситуацию в регионе, напоминают "Третью мировую войну".

Место
Украина
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
35
5
Смешно
8
Интересно
19
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Савченко Александр
Савченко Александр
Во вислоухим поперло ! И здесь Первые ! Ну а где ещё сражаться ? Дикое поле - само то,
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
А я вот тут подумал, а что если США и Европа скажет "да пошли вы нахуй, хохлы поганые, предатели и попрошайки", что будут делать эти дебилы? Побегут на границу отсасывать у русских пограничников? Встанут на колени в грязь, и начнут выть, возьмите нас назад? Дам в жопу, не дорого?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Место проклятое, Гоголь еще писал.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги