Украина в очередной раз вошла в топ-10 мирового рейтинга по больным COVID-19

Украина снова попала в десятку стран мира по количеству подтвержденных случаев коронавируса, которые были диагностированы в течение суток 13 ноября.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers за прошедшие сутки. Отметим, что на таком же месте в мировой статистике по COVID-19 наша страна оказывалась и в пятницу, 6 ноября.

Как известно, накануне Минздрав сообщил о новом антирекорде по ежедневному приросту больных коронавирусной инфекцией украинцев – было диагностировано 12 524 случая.

Впереди нашей страны оказались Германия (более 16 тыс. новых зараженных), Россия (22,7 тыс.), Польша (более 25,5 тыс.), Великобритания (больше чем 26,8 тыс.), Бразилия (свыше 29,4 тыс.), Франция (более 32 тыс.), Италия (более чем 37,2 тыс.), Индия (больше 41,6 тыс.) и США (более 157,2 тыс.).

Украина попала в топ-10 мирового рейтинга по больным COVID-19 Worldometers

По количеству новых смертей от COVID-19 в этот день Украина оказалась на 13 строчке. В частности, 13 ноября от последствий коронавирусной болезни умер 191 пациент. В то же время 4962 украинца тогда смогли побороть недуг.

Кроме этого, среди указанных 10 государств меньше всего тестов в целом было сделано именно в Украине.

Подчеркнем, что сейчас коронавирусом болеют больше 15 млн жителей планеты, вылечились более чем 39,9 млн, умерли уже больше 1,3 млн человек.

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