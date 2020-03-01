В феврале Украина потеряла на войне Донбассе еще четверых человек: военного медика Клавдию Сытник, юного защитника независимости Максима Хитайлова, а также бойцов Дмитрия Гриня и Владимира Федченко.

Клавдия Сытник погибла в результате обстрела под Новотошковским в Луганской области 1 февраля. Женщина в тот момент доставляла медикаменты на позицию украинских военных и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Клавдия Сытник Facebook Клавдии Сытник

25 февраля Клавдии могло исполниться 34 года. Она служила в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр". У нее осталась дочь 2008 года рождения, а также отец, мать и младшая сестра, которая имеет инвалидность.

Клавдия Сытник (слева) Facebook Клавдии Сытник

В бою под населенным пунктом Орехово в Донецкой области 18 февраля погиб один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов, который входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду.

Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

Максиму 7 октября 2019 года исполнилось всего 22 года. Он родом из Полтавской области, где живут его родные.

В феврале 2017 года Максим окончил Миргородский художественно-промышленный колледж Национального университета "Полтавская политехника" по специальности технолог.

Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

Максим Хитайлов Instagram Максима Хитайлова

Утром 26 февраля на Донбассе трагически погиб Дмитрий Гринь 1992 года рождения. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Дмитрий Гринь censor.net.ua

Героя потерял город Шостка Сумской области. После окончания школы №5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года парень проходил службу по контракту в рядах ВСУ. Был старшим водителем мотопехотного отделения.

Дмитрий Гринь Facebook Николая Ноги

В бою в районе населенного пункта Новотошковское в Луганской области 27 февраля погиб главный сержант ВСУ Владимир Федченко. Жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия.

Владимир Федченко Facebook 93-й ОМБр

Федченко входил в состав 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", куда пришел в декабре 2016 года. 5 мая ему должно было исполниться 47 лет. Владимир родился в селе Нещеретово Луганской области, где и был похоронен 29 февраля.

У Федченко остались супруга Людмила и четверо детей: взрослая дочь и три сына, двое из которых еще школьники, а третий – студент.

Владимир Федченко с другими бойцами Facebook 93-й ОМБр

Как писал OBOZREVATEL, террористы РФ жестко поплатились за гибель защитников Украины. В феврале российско-оккупационные войска только по подтвержденным данным понесли огромные потери на Донбассе: 38 убитых и 44 раненых.

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