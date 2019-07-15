"Украина уже под колесами!" Портников указал на связь топовых ДТП с Россией

ДТП с участием кортежа президента Владимира Зеленского и одного из новоявленных руководителей виртуальной, но потенциально правящей партии – не простые совпадения.

Параллель между авариями провел журналист Виталий Портников в блоге "Украина уже под колесами" на Еспресо, сравнив их с российскими.

"Дорожно-транспортные происшествия с участием российских кортежей, машин чиновников и деятелей "Единой России" — это один из самых распространенных сюжетов российских новостей последних 20 лет. Российские "слуги народа" (если вы забыли, в России чиновников именно так и называют) ездят как хотят, давят, кого хотят, а потом еще и отделываются легким испугом. Словом — Россия давно уже под колесами их роскошных автомобилей", — написал он.

Кортеж Зеленского

Но для того, чтобы понять, как это произошло, по словам журналиста, нужно вернуться на двадцать лет назад и вспомнить, как появилась "Единая Россия" — тогда эта партия называлась "Единство".

"Поскольку практически никто из чиновников и губернаторов не верил в победу никому не известного в стране ставленника семьи Ельцина Владимира Путина, олигарх Борис Березовский затаскивал в эту партию в буквальном смысле слова проходимцев, случайных людей", — напомнил он.

"Возникает простой вопрос — а почему они тогда начинают давить людей? Ну это просто. Проходимцы оказываются пассажирами стремительного "социального лифта", а модель успеха перед глазами у них одна — это отнюдь не велосипед незадачливого разрушителя Украины Голобородько, а роскошный автомобиль местного депутата или прокурора. Если депутат или прокурор делал, что хотел, то нашему герою тем более все дозволено. Он — "слуга народа", ему никто ничего не сделает. И у народного избранника в буквальном смысле слова отключаются мозги – у тех, разумеется, у кого они вообще еще были. Таков эффект стремительной смены элит в бедных дезориентированных странах — "слуги народа" начинают беспощадно давить народ", — подчеркнул Портников.

По его словам, россиян извиняет то, что у них в 1999-2000 годах вообще не было альтернативы, конкуренция шла между двумя колоннами чекистов и бандитов, которые потом благополучно объединились, изнасиловали Россию и напали на Украину.

"Украинцы свою судьбу под колесами выбирают сами. Но у них есть другое преимущество. Они живут не просто в бедной стране, они живут в стране, которая еще не очень скоро станет богатой. Нефть, которая дала возможность Путину, его друзьям и российским олигархам построить авторитарный режим, у нас не появится. А поэтому желание заменить нынешних проходимцев следующей порцией спасителей Отечества возникнет у украинцев уже через несколько даже не лет, а месяцев. Без денег авторитаризм не построишь и людей на долго не подавишь. Мы очень скоро выберемся из-под колес очередного бессмысленного автомобиля. Важно только не попасть потом под следующие колеса", — заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что факт прихода к власти Зеленского, который не имеет никакого политического опыта, можно сравнить с возрождением большевизма.

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