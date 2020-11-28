Сегодня четвёртая суббота ноября — день, когда в Украине отмечается день памяти жертв Голодомора. Волны голода прокатились по захваченной большевиками Украине в 1921-23, 1946-47 годах, но особенно страшным стал голод 1932-33 годов — собственно, и названный после Голодомором. В советской прессе, СМИ и культуре никак не отражены эти события — наоборот, в конце сороковых годов был снят пропагандистский фильм "Кубанские казаки", который показывал фальшивое изобилие в также затронутой голодом Кубани, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Только очень немногие писатели советского времени затрагивали в своих книгах темы устроенного большевиками голода — эта тема встречается, например, в "Котловане" и "Чевенгуре" Андрея Платонова (в обеих книгах есть эпизоды смерти ребёнка от голода) — но в СССР эти книги не печатались и впервые были изданы только на излёте Перестройки. Думаю, если бы советским пионерам рассказали хотя бы малую часть правды про Голодомор — то СССР кончился бы намного раньше, но вместо этого им подавали лишь отборную советскую пропаганду, что постоянно пыжилась доказать, что мы живём в лучше стране в мире.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о Голодоморе в Украине. Перефразируя цитату с памятника Гданьским повстанцам: "Погибшим — в знак вечной памяти. Правящим — в знак предостережения, согражданам — в знак надежды, что зло можно победить".

Голодомором называют массовый голод, что произошёл в захваченной большевиками Украине в 1932-33 годах и стал причиной многомиллионных жертв среди мирного населения. Украинское слово Holodomor вошло во все языки мира и не переводится, по аналогии со словом Холокост. Здесь ещё следует сказать, что помимо того самого страшного Голодомора начала тридцатых, в Украине были ещё две волны голода, сопровождавших каждое десятилетие — в 1921-23 и 1946-47 годах.

Спровоцировали Голодомор так называемые хлебозаготовки — когда военизированные отряды большевиков принудительно отбирали у крестьян зерно, чтобы отправлять его в города и продавать за границу — на эти деньги большевики строили военные заводы и создавали оружие, чтобы идти освобождать весь мир. Планы по хлебозаготовкам были нереально завышены и изначально должны были обречь крестьян на голод.

Хлеб у крестьян отбирали так называемые продотряды, составлявшие Продармию. Численность Продармии 1920 года составляла 62.000 человек — по сути, это была самая настоящая армия, созданная для войны с гражданским населением. И жертв у этой "армии" было столько же, как на масштабной войне — согласно данными, приведённым в энциклопедии "Британника", во время Голодомора 1932-33 годах погибло около 4-5 миллионов украинцев.

Что же стало причиной Голодомора? В официальных советских источниках причинами массового голода в Украине называют действия Наркозёма СССР и руководства некоторых колхозов и совхозов, в которые якобы "пролезли случайные и вредительские элементы".

В общем, как всегда — оказался виноват кто-то случайный, кого уволили из рядов председателей советских колхозов ещё вчера, а на самом деле он даже вообще не рождался и т.д. Хотя ничего "случайного" в таких действиях не было — Голодомор продолжался многие месяцы, и власти о нём не могли не знать. Об этом же говорят и намеренно взятые в блокаду советскими войсками голодающие деревни, население которых умирало внутри колец оцеплений.

Реальной причиной Голодомора стала расправа большевиков над непокорным крестьянством — украинцы не хотели идти в колхозы и жить по большевистским законам, за что их и стали уничтожать голодом. То же самое, но в меньших масштабах, происходило и в самой России , а также и в других республиках СССР — в оцепленных войсками деревнях от голода погибали те самые крестьяне, кто мог сказать советской власти — что она никакая не народная, а ещё худшие эксплуататоры, чем царизм.

Периодически против большевиков вспыхивали восстания — в России одним из наиболее известных стало Тамбовское восстание, в ходе которого большевики травили собственный народ удушающими газами (запрещённым оружием, которым не посмел воспользоваться на войне даже Гитлер), Украина сопротивлялась вся — но большевики оказались сильнее...

Больше всего от Голодомора пострадали те украинские деревни, что не выполнили "план" по хлебозаготовкам —чаще всего план был изначально невыполнимым. Такие деревни попадали на так называемые чёрные доски — деревня бралась в полную блокаду, туда высылали карательные отряды и брали оттуда заложников.

Нам, людям XXI века, даже невозможно представить, что происходило в блокированных красной армией деревнях — люди умирали целыми семьями, вся листва на деревьях была съедена, не было никаких домашних животных и даже крыс. Люди, обезумев от голода, превращались в людоедов — многие заманивали соседских детей, в надежде что смогут их убить и съесть.

Выжившая в то время Марфа Тимченко рассказывает:

Мой односельчанин рассказывал, что повез продукты из города родителям в деревню, там же была и сестра. Заходит в дом, сидит отец и два мужика с ним, небритые, черные. Горит печь, на печи что-то варится, а возле нее лежит что-то в дерюге, и из нее кровь течет.

Он у отца спрашивает: "А где мама, сестра?" Отец отвечает: "Маму мы уже съели, вон в чугунке мясо осталось, а сестру только что убили, лежит в дерюге". А кто-то из мужиков говорит: "Вот у нас свежина будет!"

А вот строчки из допроса Василя Мироновича, что убил из-за нестерпимого голода двух дочерей:

"В 1932 году вместе с женой и сыном Захарием выработали в колхозе 400 трудодней, у меня не было ни одного прогула, за что я осенью получил около 5-ти килограммов проса и 4 кг муки, что хватило для моей семьи на 4−5 дней, и на зиму я остался без всяких средств к существованию. Старшие сыновья уехали из дому, я продолжал работать в колхозе, за это получал 1 раз в день вареную пищу — борщ из капусты и буряка без хлеба.

Четвертого апреля я убил младшую дочь Христю, которая была настолько истощена, что не могла уже встать… Тело, одни кости я порубил и сварил, и за два дня съел. Давал я мясо есть и старшей дочери Насте, шестого апреля в 5 часов утра я убил и Настю. Думал, этим поддержу свои силы, а Настя все равно-то от истощения умерла бы через день-два…

Как первую, так и вторую, я убил спящих, снимал их с кровати, ложил на земляной пол и топором одним ударом отрубал голову… Головы и кости порубал на кусочки и закопал.

Ходившие по домам голодающих военные отбирали у людей последнее, отвечая на мольбы — "если мы вас пожалеем, то тоже окажемся на вашем месте. А нам тоже жить хочется".

В советское время вся память о Голодоморе старательно стиралась, и ни в одной изданной в СССР книжке вы не найдёте упоминание о нём — разве что могли что-то написать про "трудные голодные времена," закончив присловием "такое время было!". О том, что таким было не время, а власть — никто и не вспоминал.

Голодомор в Украине породил страшное явление, которое сейчас многие называют стёртой памятью — от десятков вымерших от голода деревень не осталось буквально ничего и никого, ни одного человека. Никто не знает, что именно происходило там — не осталось никого, кто мог бы рассказать об этом. Может быть, там творились даже более страшные вещи, чем те, о которых сейчас могут поведать выжившие в "более лояльных" условиях. После снятия блокады опухшие от голода трупы просто вывезли, а в деревни заселили новых людей, приехавших из далёких областей СССР. Тем, кто не видел эти ужасы воочию, строить Коммунизм было как-то проще.

В современной Украине Голодомор считается геноцидом, а день памяти всех его жертв отмечается в последнюю субботу ноября. В Киеве в этот день люди зажигают свечи, и многие приходят к мемориалу памяти жертв Голодомора — исхудавшей девочке — и кладут к её ногам яблоки, колоски и веточки калины...

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Обязательно также расскажите о том, что это такое время было, что иначе было нельзя, что зато у нас Гагарин полетел в космос, а внуки стёртых с лица Земли деревень ели лучшее в мире мороженое.

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