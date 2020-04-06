До 80 тысяч в неделю: Ляшко анонсировал масштабное тестирование на коронавирус

Украина готова проводить до 30 тысяч тестирований в неделю на коронавирус COVID-19, а во время второй волны этот показатель вырастет до 80 тысяч.
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Об этом в эфире "Свободы слова" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что у Минздрава есть стратегия развития тестирований.
"Украина готова проводить 30 тысяч тестирований в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 тысяч тестирований в неделю", – сказал Ляшко.
Главный санврач добавил, что сейчас в стране проводится около 1 тысячи тестов в день, однако уже изменился алгоритм и проверять будут всех пациентов с пневмонией.
Также планируется запустить мобильные бригады, которые будут брать материал для тестирования, и мобильные пункты тестирования.
"У нас будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко заявил, что в Украине не проводят массового тестирования на коронавирус, потому что страна находится на раннем этапе эпидемии.
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