Украина усилила боевую готовность армии возле Крыма: чего ждут от России

Боевая служба и все виды разведки Украины возле временно оккупированного Россией украинского полуострова Крым были приведены в усиленный режим.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в комментарии "РБК-Украина". По его словам, данных о подготовке атаки России с юга нет, однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.

Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим.

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", – сказал он.

По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.

Напомним, ранее экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в сентябре Россия может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и нехватки воды в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабий также заявил, что Россия может начать вторжение на Херсонщину за катастрофической нехватки воды на полуострове.