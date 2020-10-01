Украина требует справедливости: мы должны стоять за каждого нашего солдата

Арсен Аваков Общество 14:25, 1.10.2020 Обновлено: 14:26, 1.10.2020

В суде у Виталия Маркива.

Украина тебует справедливасти для своего солдата!

У нас не эмоции, аргументы и экспертизы.

Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо ложное обвинение!

Виталий боец, держится хорошо... но три года .. делаем все, что б прекратить это абсурдное заключение.

Прорвёмся!

Комментировать
Общество

Смотрите также

Кривонос назвал три шага принуждения России к миру

Новости Крымнаша. За 3 копейки готовы душу продать дьяволу

На админгранице с Крымом нашли задушенным военного ВСУ

Азербайджан с воздуха уничтожил командный пункт Армении. Фото и видео

Фокин: он такой не один