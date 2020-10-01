Украина требует справедливости: мы должны стоять за каждого нашего солдата
В суде у Виталия Маркива.
Украина тебует справедливасти для своего солдата!
У нас не эмоции, аргументы и экспертизы.
Я здесь для этого. Мы должны стоять за каждого нашего солдата. За каждого нашего. Тем более в таком деле, когда налицо ложное обвинение!
Виталий боец, держится хорошо... но три года .. делаем все, что б прекратить это абсурдное заключение.
Прорвёмся!
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Источник:Instagram Арсена Авакова