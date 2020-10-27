Всё чаще стали попадаться люди, которые вспоминают Крым украинский... Мы почти не знакомы или вовсе не знали друг друга до момента разговора. Сначала подумалось - ерунда. Ну, вспомнил кто-то что-то хорошее...

Потом еще, еще и вот снова. Вот пенсионерка затосковала. Среди них, конечно, много таких, кто обожает Малахова-Соловьева. Но вдруг именно вслух заговорили! Вот по телефону парень кому-то сообщил: "При Украине это было, а сейчас этого нет".

Собачник на встречу, поздоровавшись, давай с возмущением тему двигать:

- сегодня вообще нельзя российские продукты покупать. И вообще о России говорить не хочу. Они разрешили пальмовое масло впендюривать в производство продуктов. В Украине сегодня минимальная зарплата уже выше, чем в России, пенсия уже больше, чем в России!

Знакомый предприниматель с тоской Украину вспоминает: "А НАТО уже в Одессе!".

И вроде бы в разговорах почти ничего нет политичного. Но унылость от российской действительности повсюду. Люди говорят о быте. Уж лучше бы о политике - глупо, да, что запрещают говорить на любые темы? Теперь крымчане говорят о холодильнике. А когда желудок сводит - ой-ой-ой. Эмоции зашкаливают. Здесь и проблемы с медициной, трудности в кабинетах чиновников, проблемы, которых не было в школьной программе. И все это на фоне прошлой украинской жизни. Дорогие украинцы порадуйтесь тому, что у вас есть, какое богатство в ваших руках! Украина теперь крымчанам кажется Раем. Представьте, как местные обо всем этом говорят с приезжими, когда-то довольными россиянами. И да. Приезжие недоумевают. Цены выше, чем в России, сервис хуже. А вопрос с водой вообще не известно, когда... Куда это они попали? Как купились на солнце и море? А в это время Украина идет путем евростандартизации.

Политики говорят: вот поднимем экономику в Украине, так что бы оккупированные территории нам позавидовали и сами запросятся назад. Не думаю, что это будет утешительный приз. Абхазия, как тот воз и ныне там. Но в любом случае Украина нужна процветающей. Настанет время и россиянам пускать слюни и слезные сопли на кулак наматывать...@