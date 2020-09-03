Украина существенно ограничила празднование Рош ха-Шана в Умани: список запретов

Украина ввела ряд ограничений для хасидов, которые собрались праздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умани.

Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, с 15 по 21 сентября в районе проведения паломничества будут действовать следующие правила:

запрещено проведение массовых культурных мероприятий, в том числе религиозных и культурных, с участием более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие;

запрещена деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) и работа после полуночи и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

запрещены проведение концертов, дискотек, а также работа развлекательных заведений (ночных клубов);

запрещена стихийная торговля, торговля непродовольственными товарами непосредственно в залах магазинов, кроме торговли через окно;

ограничен район проведения паломничества для посетителей путем установления соответствующих карантинных контрольно-пропускных пунктов с целью соблюдения ограничений, действующих в части возможности пребывания определенного количества людей на определенной площади;

запрещено посещение соискателями образования учебных заведений, расположенных в районе проведения паломничества.

Также было решено:

создать оперативный штаб по безопасному проведению празднования Рош-ха-Шана в Умани с привлечением правоохранительных органов, медицинских служб, органов местного самоуправления, представителей Федерации еврейских общин Украины и общественных организаций, обеспечить проведение его ежедневных заседаний для решения оперативных вопросов;

установить границы района проведения паломничества;

решить вопрос установления достаточного количества карантинных контрольно-пропускных пунктов при въезде в город Умань и вблизи мест паломничества, предусмотреть на них работу полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, работников ГСЧС и медицинских работников, обеспечить их соответствующими медицинскими средствами защиты, а также организовать проведение на карантинных контрольно-пропускных пунктах температурного скрининга граждан;

организовать установку в районе проведения паломничества и на основных объектах дополнительной разметки для соблюдения гражданами социальной дистанции, а также дополнительных дорожных знаков;

определить отдельный инфраструктурный объект, который будет применен для обсервации, в случае резкой вспышки коронавируса среди паломников;

определить отдельный инфраструктурный объект для обсервации, в случае резкой вспышки коронавируса среди работников органов государственной власти, которые будут обеспечивать правопорядок и оказывать медицинскую помощь в районе проведения паломничества;

определить порядок доставки продуктов питания в районе проведения паломничества и вывоз отходов, в том числе от потенциальных инфраструктурных объектов, которые будут определены, как обсерваторы;

организовать проведение надлежащей дезинфекции мест паломничества, культовых зданий, а также мест питания и проживания;

обеспечить проведение широкой разъяснительной работы с привлечением организаторов паломничества по соблюдению противоэпидемических мероприятий путем размещения в местах пребывания паломников информационных баннеров на английском языке и иврите;

организовать проведение расчета площади основных объектов, которые будут посещать паломники с целью определения количества граждан, которые могут находиться одновременно вблизи мест паломничества, в соответствии с карантином;

спланировать использование необходимого количества турникетов для прохода паломников в культовые здания путем разделения на две части для входа и выхода и предусмотреть проведение температурного скрининга;

обеспечить контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений.

Facebook Олега Немчинова.

Facebook Олега Немчинова.

Facebook Олега Немчинова.

Facebook Олега Немчинова.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Умани будут расположены пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм.