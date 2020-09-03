Украина существенно ограничила паломничество хасидов в Умань: список запретов

Хасидам запретили собираться одного человека на 10 кв. м. Фото glavred.info.

Украина ввела ряд ограничений для хасидов, которые собрались праздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умани.

Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, с 15 по 21 сентября в районе проведения паломничества будут действовать следующие правила:

запрещено проведение массовых культурных мероприятий, в том числе религиозных и культурных, с участием более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие;

запрещена деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) и работу после полуночи и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

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