"Украина - страна гомосексуализма": российский журналист назвал всех украинцев геями

Российский философ, журналист и общественный деятель Константин Крылов назвал всех украинцев геями.

Его цитату обнародовал в своем Facebook блогер Александр Тверской.

"Безумная украинофилия объясняется просто: украинец сам по себе, по природе своей существенно гомосексуален. Я имею в виду не столько даже реальных украинцев, сколько украинца как культурный миф, как образ", - считает Крылов.

По его мнению, в культуре "украинец представлен либо как пухлогубый женственный юноша в вышиванке, либо как охранник-садист в концлагере" и эти образы, по словам журналиста, гомосексуальны. И поэтому российские либералы считают Украину страной "идеального, райского гомосексуализма". В то же время Россия подавила "торжество гомосекса".

Александр Тверской отметил, что Крылов является сторонником построения национально-демократического государства в России.

"Никогда еще не встречал столь ярко выраженной латентной гомосексуальности. Это отрывок из его текста, остальное там просто гейское порно, которое этот русскомирский придурок смакует в каждой строчке", - добавил он.

Пользователи сети бурно отреагировали и высмеяли Крылова.

Facebook Александра Тверского

Facebook Александра Тверского

Facebook Александра Тверского

Как сообщал "Обозреватель", митрополит русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий заявил, что сбривание мужчинами бороды - отступление от религиозных правил, которое привело к гомосексуализму.