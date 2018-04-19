"Украина - страна б*дла": писатель указал на главную проблему с русским языком

Известный украинский писатель Александр Ирванец заявил, что не может четко провести границу между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины.

Однако в этом контексте, он указал на показательный случай. О нем писатель рассказал в интервью "Укриноформу".

"Я недавно читал в интернете о случае, когда в Польше задержали преступников из украинских восточных регионов. И поскольку они граждане Украины, им предоставили украинского переводчика, а они сказали: "Мы не понимаем по-украински", после чего говорилось, прежде всего, не о тюрьме, а о депортации", - поведал он.

И продолжил: "Они начали на русском языке кричать: "Не надо, только не высылайте нас в Украину, это страна б*дла", и старенький судья, который еще учился во времена, когда иностранным был русский, собрал в кучу свои русские слова, и сказал им: слушайте, я еще не встречал людей, которые бы так ненавидели свою землю".

В этом инциденте Ирванец указал на весьма показательный момент.

"...Я не слышал, чтобы кто-то на украинском говорил "не высылайте меня в Украину, это страна б*дла", эти слова были сказаны на русском", - подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", Александр Ирванец поссорился со своими русскоязычными друзьями в Мариуполе.