Украина стала третьей в Европе по количеству новых случаев COVID-19

Украина за прошедшие сутки, 5 сентября, стала одним из лидеров по количеству новых случаев COVID-19 – заняла в этом рейтинге третье место после Франции и России.

При этом в соответствующем списке стран и территорий на планете она оказалась на 12-м месте. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Так, в субботу в мире диагноз COVID-19 подтвердили еще почти в 270 тысяч человек, из них 29 тысяч заболели в странах Европы.

Тройку лидеров по новым случаям заражения составили:

Франция – +8550;

Российская Федерация – +5205;

Украина – +2836.

Украина продолжает быть лидером по количеству новых больных COVID-19 среди стран Европы. Worldometers

Лидерами регионального так называемого антирейтинга из общего количества выявленных заражений являются Россия, Испания и Великобритания, а Украина занимает 7 место. В таком же мировом рейтинге наша страна уже на 24-м месте.

Отметим, что к концу 5 сентября коронавирус был обнаружен в 213 странах и территориях мира – 27 030 219 случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 19 134 994 человек, однако 883 618 пациентов умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине идет системное нарастание первой волны коронавируса, а максимальное обострение ожидается в середине осени, заявил врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

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