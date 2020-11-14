Украина стала одной из самых пострадавших от кори стран – ВОЗ

Украина в 2019 году стала одной из наиболее пострадавших от кори стран. Около 73% случаев заражения пришлось на 9 государств.

Старший технический специалист Всемирной организации здравоохранения по этой инфекции Наташа Кроукрофт заявила, что самые крупные вспышки произошли на Мадагаскаре, в Конго, Грузии, Казахстане и Украине, пишет Bloomberg.

В целом, по ее словам, за 2019 год от кори скончались 207,5 тысяч человек. По сравнению с 2016 годом, смертность возросла на 50%.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что показатели заболеваемости стали самыми высокими за 23 года. В мире количество случаев заражения достигло 869 770.

Наряду с этим во многих странах очень мало людей делают прививки от кори. Этот показатель за последние годы только сокращался.

По словам Кроукфорт, здоровье 94 млн человек под угрозой, потому что количество людей, уязвимых к инфекции, будет расти.

В свою очередь глава группы по вакцинации Gavi Сет Беркли добавил, что заболевание корью можно было предотвратить, ведь для этого есть безопасные и эффективные вакцины.

При этом, в 2020 году показатель заболеваемости сократился. Этому способствовали меры безопасности, введенные в рамках борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о резком сокращении количества заболевших гриппом в мире на фоне пандемии COVID-19.