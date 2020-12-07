Украина стала одним из лидеров по скорости распространения COVID-19 в Европе и мире

Украина вошла в топ-5 лидеров среди стран в Европе и топ-10 в мире по темпам распространения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные ВОЗ и сервиса Worldometers. По состоянию на вечер 7 декабря в Европе за сутки зафиксировано более 134 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Если не считать Российскую Федерацию, большая часть территории которой находится в Азии, лидером стала Великобритания (+14718). За ней следуют Италия (+13720), Швейцария (+9809) и Германия (+9437). На пятом месте стоит Украина, где зафиксирован 8641 новый случай заражения. Такую же позицию наша страна удерживает и по количеству умерших от коронавируса в сутки.

Рейтинг по темпам заболеваемости в Европе Worldometers

Статистика COVID-19 в Украине Worldometers

Статистика новых случаев COVID-19 в Украине Worldometers

Среди всех стран мира Украина заняла 10 позицию по темпам распространения коронавируса.

Мировым лидером по распространению COVID-19 остаются США. Там за сутки зарегистрировали более 106 тысяч новых случаев заболевания.

Рейтинг по темпам заболеваемости в мире Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 7 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 67,3 млн человек. За минувший день выявлено 534 942 новых инфицированных. Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 46,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 173 тыс., Индии – 32 тыс. и Турции – 30 тыс.