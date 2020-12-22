Украина стала 15-й в мире по приросту больных COVID-19

Украина на утро 22 декабря попала в первые 15 стран мира по количеству случаев заражения коронавирусом. Позже она заняла 16 место.

Такие данные предоставил университет имени Джона Хопкинса. Согласно им, в нашей стране зафиксировано уже 998 678 инфицирований COVID-19, и с этим показателем в мировом рейтинге она расположилась между Ираном и Перу.

Статистика от этого частного исследовательского университета из Балтимора (штат Мэриленд, США) говорит, что всего в мире уже насчитывается 77 364 641 случай коронавирусной инфекции. Из них более 43,6 миллиона человек вылечились, а свыше 1,7 млн умерли.

Украина в мировом рейтинге стран по количеству заражений COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com

Лидерами по количеству выявленных заражений являются:

США – более 18 млн;

Индия – более 10 млн;

Бразилия – более 7,2 млн;

Россия – более 2,8 млн;

Франция – более 2,5 млн;

Великобритания – более 2 млн;

Турция – более 2 млн.

Рост количества инфицирований COVID-19 в мире gisanddata.maps.arcgis.com

Наибольшее количество смертей от осложнений после коронавируса зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

Отметим, что данные института Джона Хопкинса отличаются от официальной статистики украинского Минздрава и Совета нацбезопасности и обороны, а также сайта Worldometers.

Данные по коронавирусу в Украине СНБО

Так, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, за последние сутки COVID-19 заразились еще 8513 украинцев, из-за чего общее количество выявленных случаев достигло 979 506. Об этом же свидетельствует статистика от СНБО, согласно которой в Украине также насчитывается 16 897 смертей от коронавируса и 600 288 выздоровлений.

Данные по COVID-19 в Украине Worldometers

Такие же данные предоставляет и Worldometers, где Украина в мировом рейтинге по количеству заражений COVID-19 остается на 17 месте, после Перу и Ирана.

Карта распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL: