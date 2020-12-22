Украина стала 15-й в мире по приросту больных COVID-19
Украина на утро 22 декабря попала в первые 15 стран мира по количеству случаев заражения коронавирусом. Позже она заняла 16 место.
Такие данные предоставил университет имени Джона Хопкинса. Согласно им, в нашей стране зафиксировано уже 998 678 инфицирований COVID-19 и с этим показателем в мировом рейтинге она расположилась между Ираном и Перу.
Статистика от этого частного исследовательского университета из Балтимора (штат Мериленд, США) говорит, что всего в мире уже обнаружено 77 364 641 случай коронавирусной инфекции. Из них более 43,6 миллиона человек вылечились, а более чем 1,7 млн умерли.
Лидерами по количеству всех выявленных заражений являются:
США – более 18 млн;
Индия – больше чем 10 млн;
Бразилия – более 7,2 млн;
Россия – больше 2,8 млн;
Франция – более чем 2,5 млн;
Великобритания – белее 2 млн;
Турция – больше 2 млн.
Наибольшее количество смертей от осложнений после коронавируса зафиксировано в США, Бразилии и Индии.
Отметим, что данные института Джона Хопкинса отличаются от официальной статистики украинского Минздрава и Совета нацбезопасности и обороны, а также сайта Worldometers.
Так, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, за последние сутки COVID-19 заразились еще 8513 украинцев, из-за чего общее количество выявленных случаев достигло 979 506. Об этом же свидетельствует статистика от СНБО, согласно которой в Украине также насчитывается 16 897 смертей от коронавируса и 600 288 выздоровлений.
Такие же данные предоставляет и Worldometers, где Украина в мировом рейтинге по количеству заражений COVID-19 остается на 17 месте, после Перу и Ирана.
Карта распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире:
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