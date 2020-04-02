Украина – среди аутсайдеров по борьбе с коронавирусом: обнародована показательная статистика

Украина оказалась среди аутсайдеров по количеству проведенных тестов на коронавирус и при этом попала в список стран с наибольшим количеством зараженных среди протестированных.
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Подтверждающую мировую статистику привел в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"СчитайТЕ, думайТЕ", – акцентировал он.
Украина оказалась среди аутсайдеров по борьбе с коронавирусом
Так, десятка стран, где сделали меньше всего тестов, выглядит таким образом (с расчетом на 1 млн населения):
Бангладеш – 10
Индонезия – 25
Индия – 35
Непал – 40
Боливия – 52
Пакистан – 69
Мексика – 75
Украина – 76
Ямайка – 92
Аргентина – 107
Украина оказалась на 8 позиции.
В списке стран с наибольшим количеством зараженных среди протестированных наша страна стала 5-й из 79(Китай не входит). В антирейтинг также попали:
Эквадор – 281
Иран – 270
Сербия – 255
Украина – 211
Италия – 204
Аргентина – 199
Франция – 199
Великобритания – 193
Австрия – 191
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко заявил, что официальные данные о количестве заболевших коронавирусом во всем мире занижены в 8-10 раз.
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