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2 апреля • обновлено в 10:20
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Украина – среди аутсайдеров по борьбе с коронавирусом: обнародована показательная статистика

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Украина оказалась среди аутсайдеров по количеству проведенных тестов на коронавирус и при этом попала в список стран с наибольшим количеством зараженных среди протестированных.

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Подтверждающую мировую статистику привел в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"СчитайТЕ, думайТЕ", – акцентировал он.

Украина оказалась среди аутсайдеров по борьбе с коронавирусом

Украина оказалась среди аутсайдеров по борьбе с коронавирусом

Так, десятка стран, где сделали меньше всего тестов, выглядит таким образом (с расчетом на 1 млн населения):

  • Бангладеш – 10

  • Индонезия – 25

  • Индия – 35

  • Непал – 40

  • Боливия – 52

  • Пакистан – 69

  • Мексика – 75

  • Украина – 76

  • Ямайка – 92

  • Аргентина – 107

Украина оказалась на 8 позиции.

В списке стран с наибольшим количеством зараженных среди протестированных наша страна стала 5-й из 79(Китай не входит). В антирейтинг также попали:

  • Эквадор – 281

  • Иран – 270

  • Сербия – 255

  • Украина – 211

  • Италия – 204

  • Аргентина – 199

  • Франция – 199

  • Великобритания – 193

  • Австрия – 191

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко заявил, что официальные данные о количестве заболевших коронавирусом во всем мире занижены в 8-10 раз.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Русские прилетели.Два самолёта ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом для помощи в борьбе с коронавирусом приземлились в аэропорту Нью-Йорка Отправлена партия медицинских масок и различного медицинского оборудования. Использовать помощь из России американцы, скорее всего, будут в Нью-Йорке, где медики уже с трудом справляются с ростом числа заболевших (официально - уже 0,5%!!! от общего населения мегаполиса).
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Россия вошла в ТОП-5 стран по количеству проведённых тестов и имеет один из самых низкий процент подтвержденных случаев. У россиян всего 0,85 теста на 1000 положительны.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А Россия на 3 месте по количеству проведённых тестов! Тестировали уже сотни тысяч!
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