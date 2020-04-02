Украина – среди аутсайдеров по борьбе с коронавирусом: обнародована показательная статистика

Украина оказалась среди аутсайдеров по количеству проведенных тестов на коронавирус и при этом попала в список стран с наибольшим количеством зараженных среди протестированных.

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Подтверждающую мировую статистику привел в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"СчитайТЕ, думайТЕ", – акцентировал он.

Украина оказалась среди аутсайдеров по борьбе с коронавирусом

Так, десятка стран, где сделали меньше всего тестов, выглядит таким образом (с расчетом на 1 млн населения):

Бангладеш – 10

Индонезия – 25

Индия – 35

Непал – 40

Боливия – 52

Пакистан – 69

Мексика – 75

Украина – 76

Ямайка – 92

Аргентина – 107

Украина оказалась на 8 позиции.

В списке стран с наибольшим количеством зараженных среди протестированных наша страна стала 5-й из 79(Китай не входит). В антирейтинг также попали:

Эквадор – 281

Иран – 270

Сербия – 255

Украина – 211

Италия – 204

Аргентина – 199

Франция – 199

Великобритания – 193

Австрия – 191

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко заявил, что официальные данные о количестве заболевших коронавирусом во всем мире занижены в 8-10 раз.

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