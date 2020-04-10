Медицинская система Украины пока что справляется с количеством инфицированных коронавирусом, а "благодаря" эпидемии у нас не успели закрыть большое количество инфекционных больниц.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский вирусолог Надежда Жлобак. По ее словам, инфекционки планировали закрывать в рамках медицинской реформы, которая стартовала с 1 апреля.

"Ничего страшного в Украине с количеством больных коронавирусом пока не происходит. Медицинская система справляется. Кстати, в рамках медицинской реформы с 1 апреля планировали закрыть немало инфекционных больниц. Спасибо коронавирусу, который не дал этого сделать. Проблема даже не в системе здравоохранения, а в ее реформировании, которое приводит к тому, что резко сокращаются кровати для инфекционных больных", – уточнила она.

Коронавирус в Украине РБК

По словам вирусолога, медицинская система части стран западного мира построена по тем же самым принципам, по которым должна была перестраиваться украинская система.

"Наше счастье, что мы не успели дореформировать ее до конца. Швеция, например, даже не объявляла такую жесткую изоляцию, как мы. Почему? Потому что имеет эффективную медицинскую систему", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста и бывшего директора Центра здоровья Владимира Курпиты, в ближайшие месяцы количество инфицированных на коронавирус в мире начнет уменьшаться, но не из-за карантина, а за "естественной волны самой эпидемии".

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