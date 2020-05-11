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11 мая • обновлено в 22:52
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Украина сообщила ООН у новых нарушениях России на Донбассе

1.1т
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Украина сообщила ООН о новых нарушениях Россией Минских договоренностей на Донбассе и о нарушении мирных инициатив генерального секретаря Организации в период пандемии.

Поэтому украинская сторона в очередной раз призвала страну-агрессора остановиться. Об этом сообщило на официальной страницн в Facebook Постоянное представительство Украины при ООН.

"Только 10 мая на Донбассе произошли 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось оружие, запрещенное минскими соглашениями", – отметили в украинской дипломатической миссии.

Украина сообщила ООН у новых нарушениях России на Донбассе

Украина сообщила ООН у новых нарушениях России на Донбассе

В то же время Украина призвала Российскую Федерацию соблюдать призыв генсека ООН Антониу Гутерреша по поводу глобального прекращения огня и заставить "замолчать" свое оружие на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наемники России обстреляли ВСУ на Донбассе и получили "ответку". Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил с артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Орехово и Новотошковское.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС ООН
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западенский рогуль
западенский рогуль
заставить "замолчать" свое оружие на востоке Украины.хитро ввернули,но вот т засада-Россия не сторона конфликта,а гарант выполнения МС.засуньте свою челобитную в себе в дупу
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