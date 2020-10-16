Украина "сольет" секретную информацию "дочке" разведки Китая, – волонтер

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины договорилась о сотрудничестве с украинским филиалом китайской компании "Хуавей". Та, в свою очередь, находится под санкциями Запада из-за работы на разведку КНР.

Об этом написал на своей странице в Facebook спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. В частности, стороны подписали меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

"Теперь расшифровываю доступно. "Хуавей" – дочернее предприятие, работающее непосредственно на Министерство государственной безопасности КНР. Грубо говоря – это дочернее предприятие разведки КНР. И это доказанный спецслужбами и официальными источниками США факт. За что, эта "корпорация" и получила санкции", – объяснил Макарук.

"И мы отдаем им в вотчину нашу Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины... Я напомню о куче двусторонних соглашений между КНР и Россией в сфере обороны и обмена информацией. Вы там на всю голову?" – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава британской службы контрразведки МІ-5 Кен Маккаллам заявил, что сейчас главной проблемой для его страны является деятельность разведки РФ. Однако в перспективе с еще большими вызовами придется столкнуться из-за Китая. Именно он будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие.