Украина снова стала четвертой в Европе по приросту больных COVID-19

Украина уже второй день подряд заняла четвертое место среди европейских государств по суточному приросту больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 1 декабря было выявлено 12 498 новых фактов заражения.

Об этом свидетельствует статистика сайта Worldometers. Впереди нашей страны – Италия (+19 350), Германия (+15 898) и Великобритания (+13 430). Впрочем разница в показателях последней и Украины составляет всего 932 случая.

Сразу за Украиной в рейтинге новых случаев болезни за сутки идут Польша (+9 105), Испания (+8 257) и Франция (+8 083).

Что касается показателя смертности, то Украина в европейском рейтинге попала на восьмое место, а в мировом – на 13. По количеству новых случаев болезни за сутки в мире наша страна заняла 10 место.

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