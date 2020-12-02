Украина снова стала четвертой в Европе по приросту больных COVID-19
Впереди нашего государства – Италия, Германия и Великобритания
Разрыв между нами и последней – меньше 1000 случаев
Далее в рейтинге – Польша, Испания и Франция
Украина уже второй день подряд заняла четвертое место среди европейских государств по суточному приросту больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 1 декабря было выявлено 12 498 новых фактов заражения.
Об этом свидетельствует статистика сайта Worldometers. Впереди нашей страны – Италия (+19 350), Германия (+15 898) и Великобритания (+13 430). Впрочем разница в показателях последней и Украины составляет всего 932 случая.
Сразу за Украиной в рейтинге новых случаев болезни за сутки идут Польша (+9 105), Испания (+8 257) и Франция (+8 083).
Что касается показателя смертности, то Украина в европейском рейтинге попала на восьмое место, а в мировом – на 13. По количеству новых случаев болезни за сутки в мире наша страна заняла 10 место.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 ноября Украина также попала в топ-5 европейских стран по скорости суточного распространения пандемии. Тогда ее аналогично обошли Италия, Германия и Великобритания.
Напомним, по состоянию на утро 1 декабря в Украине от коронавируса умер 221 человек за сутки, а 10 023 пациентам удалось полностью побороть болезнь.
2 декабря за сутки было выявлено 13 141 случай заражения, зафиксированы 169 новых смертей и 13 882 фактов выздоровления.
Специалисты прогнозируют, что затягивание с введением локдауна в Украине может привести к тому, что в конце декабря ежедневное количество больных достигнет 30 000, а смертность возрастет с 200 до 500 человек.